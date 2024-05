Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Brennende Mülltonne ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Riedstadt (ots)

Eine brennende Mülltonne hat am frühen Montagmorgen (20.5.) die Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 6 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Groß-Gerau ein Brand im Bereich der Philippsanlage gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge brannte eine Restmülltonne komplett ab und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Sofort herbeigeeilte Einsatzkräfte der Feuerwehren Crumstadt und Goddelau konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten verhindern. Aufgrund erster Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand gelegt wurde. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell