Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Unfall mit leicht verletzter Person auf der BAB 67 Höhe Viernheim

Viernheim (ots)

Am Dienstag, 21.05., kam es in der Mittagszeit am Viernheimer Dreieck zu einem Verkehrsunfall. Der 29-jährige Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen die Mittelleitplanken. Bei dem Aufprall wurde er leicht verletzt. Zu den entsandten Rettungskräften sowie der Feuerwehr wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber entsandt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verunglückte ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Neben den Rettungskräften war die Polizeiautobahnstation mit der Unfallaufnahme befasst. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 15000 EUR. Durch den Einsatz des Hubschraubers an der Unfallstelle musste die Autobahn 67 nahe Viernheim in Richtung Frankfurt/M. für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Berichterstatter: PK´in Broesike

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell