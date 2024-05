Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: 20-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

21 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Michelstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach ersten Erkenntnissen soll es am Sonntag (19.05.) gegen 23 Uhr im Kutschenweg zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem 20 Jahre alten Geschädigten und dem 21-jährigen Beschuldigten gekommen sein. Laut Zeugenaussagen habe der 21 Jahre alte Beschuldigte aus Michelstadt den 20-Jährigen Geschädigten mit einem Messer so schwer verletzt, dass er mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik kam. Der Beschuldigte, der zunächst vom Tatort geflohen sein soll, stellte sich jedoch am frühen Montagmorgen bei der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an und werden durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 10 der Erbacher Kriminalpolizei geführt. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt im Laufe des Montags einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der den beantragten Untersuchungshaftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

An die Medien: Rückfragen zu dieser Meldung richten Sie bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell