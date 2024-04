POL-PDLD: Angetrunken unterwegs

Rohrbach (ots) - Am Morgen des 13.04.2024 meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei in Landau einen PKW, welcher neben einem Feldweg in der Nähe des Mitfahrerparkplatzes Rohrbach auf dem Dach liegen würde. Da sich die Insassen des Fahrzeugs nicht vor Ort befanden und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass diese durch den Unfall verletzt wurden, leitete die Polizei ...

mehr