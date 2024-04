Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahndung nach flüchtigem Unfallbeteiligten, Einsatz des Polizeihubschraubers

Rohrbach (ots)

Am Morgen des 13.04.2024 meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei in Landau einen PKW, welcher neben einem Feldweg in der Nähe des Mitfahrerparkplatzes Rohrbach auf dem Dach liegen würde. Da sich die Insassen des Fahrzeugs nicht vor Ort befanden und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass diese durch den Unfall verletzt wurden, leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach ihnen ein. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers konnte der oder die Gesuchte bislang nicht ausgemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

