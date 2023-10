Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchsprävention vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention

Opferschutz

Meschede, Hochsauerlandkreis (ots)

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz bietet im Rahmen der Aktion "Riegel vor!" kostenlose Beratungen zur Einbruchsprävention an. Am Samstag, den 28. Oktober ist die polizeiliche Beratungsstelle in der Straße Rebell in Meschede in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Am Montag, den 30. Oktober bietet Thomas Wüllner von der Polizei im Hochsauerlandkreis Telefonsprechstunden an. Der Präventionsexperte rund um Fragen zum Thema Einbruchschutz steht in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr sowie in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0291 - 908770 für die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell