Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle in der Kirchstraße

Essingen (ots)

Durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau wurden am Freitagmittag Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen in der Kirchstraße in Essingen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde überschritten 10 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der höchste gemessene Wert betrug 51 km/h. Außerdem wurde ein Gurtverstoß geahndet und ein verkehrsunsicheres Fahrzeug beanstandet.

