Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht am Gesundheitszentrum

Maikammer (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist im Zeitraum von Donnerstag, 12:00 Uhr bis Freitagmorgen, 08:00 Uhr auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums in Maikammer gegen einen Toyota Aygo gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin ist in der Folge geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500EUR zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

