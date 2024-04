POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall im Feld

Herxheim/Bellheim (ots) - Am 13.04.2024 gegen 04.00 Uhr wurde ein 26-jähriger aus bislang unbekannten Gründen von seinem 31-jährigen Bekannten in seiner Wohnung in Herxheim bei Landau körperlich angegangen. Anschließend fuhren beide gemeinsam im Auto nach Bellheim. Auf einer Landstraße gerieten sie erneut in Streit, weshalb der 31-jährige Fahrer mehrfach grundlos bremste und infolgedessen der 26-jährige das Auto ...

