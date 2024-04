Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pannen-LKW (Sattelschlepper)

Annweiler (ots)

Am 12.04.24, gegen 13.15 Uhr erfolgte die Meldung eines Pannen-LKW im Staufertunnel bei Annweiler, Fahrtrichtung Pirmasens. Laut Fahrer war sein Sattelschlepper, aufgrund eines technischen Defekts, liegen geblieben und nicht mehr fahrbereit, es gelang ihm noch in die Nothaltebucht einzufahren. Die Bergung gestaltete sich schwierig, da der Sattelschlepper voll beladen war. Letztendlich gelang es der Abschleppfirma, nach ca. 2 Stunden, den Sattelschlepper aus dem Tunnel zu bergen. Für die Zeit der Bergungsmaßnahme waren die Tunnel bei Annweiler gesperrt. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen weit zurück.

