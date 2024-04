POL-PDLD: Wörth - Spind Aufbrüche im Hallenbad

Göcklingen (ots) - Am gestrigen Nachmittag, den 11.04.2024, kam es auf einer Baustelle in der Ortsgemeinde Göcklingen zu einem Unfallgeschehen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte gegen 12:50 Uhr ein Malergeselle von einem Baugerüst und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Das Baugerüst kam dabei ebenfalls zu Fall. Zur weiteren Behandlung musste er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert ...

mehr