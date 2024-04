POL-PDLD: Edenkoben - Schulwegkontrollen

Offenbach (ots) - Am 11.04.2024 befuhr eine 30-jährige Peugeot-Fahrerin gegen 15:40 Uhr die Ottersheimer Straße in Richtung L509 in Offenbach. Bei der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr übersah sie einen 64-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den folgenden Sturz wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Gegen die Peugeot-Fahrerin wurde ein ...

mehr