Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Während des Einkaufs in einem Einkaufsmarkt im Industriegebiet Pleisweiler-Oberhofen, Im Weidfeld 2, kam es am 11.04.2024, zwischen 11:00 und 12:00 Uhr, zum Diebstahl der Geldbörse eines 74-Jährigen. In einem unbeobachteten Moment wurde die Geldbörse aus dem Einkaufswagen genommen und entwendet. Gesucht werden in diesem Zusammenhang zwei Männer im Alter zwischen 45 und 60 Jahren, beide haben dunkle Baseball-Mützen getragen. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

