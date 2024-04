Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung in der Weinstraße

Edenkoben (ots)

Am Donnerstagabend zog sich ein Jugendlicher bei einer Auseinandersetzung leichte Schürfwunden zu. Der 15-Jährige befuhr gegen 20:45 Uhr mit seinem E-Scooter die Weinstraße. Kurz vor der Metzgergasse wurde er aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus gestoppt und nach Zigaretten gefragt. Nachdem er die Frage verneinte, wurde er zu Boden gestoßen und verletzte sich. Im Anschluss konnte der Junge mit seinem E-Scooter flüchten. Zeugen, welche Hinweise auf die Identität der Personengruppe geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

