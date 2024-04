Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Blumenkübeln

Kirrweiler (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Kupferblumenkübel. Die Pflanzgefäße befanden sich im Hof eines Anwesens im Edenkobener Weg und wurden im Schutze der Dunkelheit gestohlen. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Blumenkübel geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell