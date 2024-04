Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Handfester Streit zwischen Fußballfans

Maikammer (ots)

Die Begeisterung für den FC Saarbrücken brachte einem Fan Schmerzen im Kieferbereich ein. Der 58-Jährige besuchte im Trikot seines Vereins eine Kneipe in Maikammer. Dort kam es aufgrund von Fanrivalitäten zum Streit mit einem Anhänger des 1. FC Kaiserslautern. Der Lauternfan schlug letztlich mit der Faust zu und traf den Anhänger des saarländischen Vereins im Gesicht. Zum Täter ist bekannt, dass dieser ein Trikot des 1. FC Kaiserslautern trug. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität des Täters, geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell