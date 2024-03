POL-PDLU: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots) - In der Nacht vom 14.03.24 auf den 15.03.2024 gelangten bisher unbekannte Täter durch ein aufgebrochenes Tor auf das Gelände einer Firma in der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim. Anschließend wurden mehrere Aluminiumplatten mittels Hubwagen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter zum Transport des Diebesgutes einen LKW genutzt haben. Zeugen werden gebeten sich an die ...

