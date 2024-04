POL-RE: Dorsten: Inverkehrbringen von Falschgeld - Wer kennt die Person?

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Fahrer hinterließ ein Sachschaden von 5000 Euro an einem schwarzen Citroen Crossback. Das Auto parkte am Montagabend (22:45 Uhr-23:30 Uhr) auf einem Parkplatz an der Hervester Straße. Das Fahrzeug wurde hinten rechts beschädigt. Dort splitterte auch der Blinker. Bisher liegen keine Hinweise zu einem Verursacher vor. Personen, ...

mehr