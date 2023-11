Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 80-jähriger Fußgänger wurde am Mittwoch, gegen 19.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße schwer verletzt. Der Mann beabsichtigte in Höhe der Kreuzung zur Lilienstraße die Fahrbahn der Werler Straße zu überqueren. Dabei wurde der Mann durch den stadteinwärts fahrenden Opel Astra eines 58-Jährigen erfasst. Der Senior musste nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine am Unfallort anwesende Ehefrau und der Pkw-Fahrer erlitten einen Schock und wurden ebenfalls jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Zur Sicherung der Unfallspuren wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster und auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter angefordert. Der Opel Astra wurde sichergestellt. Die Werler Straße blieb für die Zeit der Unfallaufnahme bis 0.10 Uhr voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (ag)

