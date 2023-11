POL-HAM: Unbekannte setzten Papier- und Werkstofftonne in Brand - Zeugen gesucht

Hamm-Heessen (ots) - Nachdem sie einen geparkten Ford am Dienstag, 7. November, zwischen 17.45 Uhr und 18.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall beschädigten, flüchteten zwei bislang unbekannte Männer in einem dunklen Ford mit Hammer Kennzeichen von der Unfallörtlichkeit in der Amtsstraße. Der beschädigte Ford parkte zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand in einer leichten Linkskurve. Das Auto wurde im Bereich der ...

mehr