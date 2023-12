Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallflucht auf der L3442 + in Wohnhaus eingebrochen

Dillenburg (ots)

Haiger: Unfallflucht auf der L3442

Zwischen Fellerdilln und Rodenbach kam es am Sonntag (17.12.2023), um 18:00 Uhr, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 52-jähriger Mann aus Haiger fuhr mit seinem Ford Mondeo von Fellerdilln in Richtung Rodenbach. Auf dieser Strecke kam ihm ein Fahrzeug entgegen, geriet offenbar auf seinen Fahrstreifen und touchierte mit seinem Außenspiegel den linken Außenspiegel des Mondeos. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Der Schaden an dem Ford liegt bei ca. 300 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Dillenburg (02771/907-0) zu richten. (D.H.)

Dillenburg: in Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte brachen zwischen Montag (18.12.2023), 18:00 Uhr, und Dienstag (19.12.2023), 10:00 Uhr, am Galgenberg in ein Wohnhaus ein. Sie öffneten gewaltsam eine Nebentür und konnten so in das Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0). (D.H.)

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell