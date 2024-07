Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Körperverletzung Am Sonntag, den 14.07.24, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Bahnhofsallee, in Höhe des Parkplatzes eines dortigen Verbrauchermarktes, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 31-jährigen aus Löningen. Eine bislang unbekannte Person griff das Opfer an, sodass dieses Verletzungen am Kopf erlitt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 ...

mehr