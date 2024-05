Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Greetsiel - Unfallflucht auf Parkplatz

Norden - Unfall im Kreisel

Norden - Kirchenmauer touchiert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Greetsiel - Unfallflucht auf Parkplatz

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag in Greetsiel ereignet. Auf dem Parkplatz Am Mahlbusen touchierte ein bislang Unbekannter zwischen 11 Uhr und 13 Uhr mit seinem Fahrzeug einen grauen Ford Focus und verursachte Sachschaden. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei bittet um Hinweise auf den unbekannten Autofahrer unter 04931 9210.

Norden - Unfall im Kreisel

In der Gewerbestraße in Norden kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 86 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte nach ersten Erkenntnissen gegen 10.35 Uhr von einem Parkplatz in den Kreisverkehr fahren. Sie geriet dabei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und fuhr durch ein nahegelegenes Beet. Beim Einfahren in den Kreisverkehr touchierte sie einen 74-jährigen BMW-Fahrer und stieß dann mit einer 57-jährigen Skoda-Fahrerin zusammen. Die 86-jährige Opel-Fahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Norden - Kirchenmauer touchiert

In Norden hat ein Unbekannter in der Osterstraße eine Kirchenmauer beschädigt. Vermutlich stieß der Unbekannte beim Vorbeifahren mit einem Fahrzeug gegen die Mauer der Kirche und entfernte sich dann unerlaubt von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Unfallzeitraum erstreckt sich vom vergangenen Mittwoch, 16.40 Uhr, bis Montag, 15 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell