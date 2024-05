Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Leerhafe - Mit Traktor von der Fahrbahn abgekommen In Leerhafe ist am Sonntag ein Traktorfahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der 30-jährige Fahrer war mit seinem Traktor auf der Uthörner Straße in Richtung Uthörn unterwegs. Gegen 10.40 Uhr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Traktor war nicht mehr fahrbereit. Bei ...

mehr