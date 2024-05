Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Körperverletzung nach Zechprellerei

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Am Sonntag hat ein Gast einen Wirt auf Norderney geschlagen. Ein 46-jähriger Mann wollte seine Rechnung nicht bezahlen und schlug stattdessen gegen 20 Uhr den 41-jährigen Wirt einer Lokalität in der Straße Am Weststrand. Der alkoholisierte 46-jährige Inselbewohner konnte kurze Zeit später mit einem Atemalkoholwert von über 2,6 Promille von der Polizei angetroffen werden. Noch am selben Abend erwischten ihn die Polizeibeamten wieder. Diesmal fahrenderweise auf einem Fahrrad in der Jann-Berghaus-Straße. Bei der folgenden Blutentnahme leistete der Mann Widerstand gegen die Beamten. Im Anschluss verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

