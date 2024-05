Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag/Sonntag, 11./12.05.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - gefährliche Körperverletzung in Shishabar

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es in der Samstagnacht gegen 01:35 Uhr im Amaryllisweg in Wiesmoor. Ein 22-Jähriger aus Aurich betrat eine dortige Shishabar, da er offenbar einen Konflikt mit einem 21-jährigen Mann aus Großefehn klären wollte, welcher dort als Gast verweilte. Kurz darauf zog der 22-Jährige einen mitgeführten Gegenstand aus seiner Jackentasche und schlug damit auf den 21-Jährigen ein. Der 21-Jährige und seine weibliche Begleitperson wurden hierdurch leicht verletzt. Weiter wurden durch den 22-Jährigen Einrichtungsgegenstände beschädigt. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Aurich - Diebstahl eines Smartphones

Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, vergisst eine 32-Jährige aus Aurich ihre Handtasche auf einer Sitzbank auf der Ecke Hoheberger Weg/Hammerkeweg. Als diese kurz darauf zurückkehrt ist ihre Handtasche noch vorhanden, jedoch bemerkt sie das ihr Smartphone entwendet wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Aurich - Sachbeschädigung einer Innenstadtkneipe

In der Freitagnacht, im Tatzeitraum zwischen 02:00 bis 08:00 Uhr, wurde die Glasfront einer Seitentür einer Kneipe in der Marktpassage in der Auricher Innenstadt beschädigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Auf der Brockzeteler Straße in Aurich kam es am Samstagabend gegen 18:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann befuhren mit ihren Motorrädern hintereinander die Brockzeteler Straße in Richtung Aurich. Während der Fahrt kam es zu einer Berührung der beiden Motorräder, woraufhin der 64-Jährige stürzte und sich dabei lebensgefährlich verletzte.

Aurich - Ohne Führerschein und berauscht gefahren

Am Samstagmittag kontrollierte die Polizei einen 29-jährigen Fahrzeugführer mit seinem PKW auf der Großen Mühlenwallstraße. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann keinen Führerschein besaß und zudem offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Nach Verkehrsunfall die Flucht ergriffen

Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 15:50-16:05 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz der Combi Filiale in Victorbur ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte mit einem grauen VW Touran, welcher auf dem zuvor genannten Parkplatz abgestellt war. In Folge des Unfalls wurde der VW Touran an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Vor Ort konnte ein blauer Fremdlack festgestellt werden. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Plane eines Anhängers geriet in Brand

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:50 Uhr geriet die Plane eines Anhängers aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Anhänger war in der Straße Am Norder Tief in Norden abgestellt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter Tel. 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter unterwegs

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr kontrollierte eine Norder Polizeistreife in der Norddeicher Straße in Norden einen E-Scooter. Es stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrer aus Norden erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Strafverfahren wurde daraufhin eingeleitet. Ebenso wurde eine Blutentnahme bei dem Mann angeordnet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Norddeich - Berauscht mit PKW unterwegs

Am Sonntagmorgen gegen 02:40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Hafenstraße in Norddeich einen PKW. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer aus Wirdum unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Zudem wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem entsprechenden Verfahren verantworten müssen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Stedesdorf - Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Am Samstagvormittag wurde eine 72-jährige Frau und ihr Hund durch einen anderen Hund angegriffen und verletzt. Dem angreifenden Hund gelang es zuvor eigenständig das Wohnhaus zu verlassen, um anschließend den Hund der Gassigängerin anzufallen. Bei dem Versuch die Tiere zu trennen wurde die 72-jährige Frau durch einen Hundebiss an der Hand verletzt. Die Verletzung musste im Krankenhaus versorgt werden. Der Hund der Frau wurde ebenfalls verletzt und tierärztlich versorgt.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Zwei Fahrzeugführer durch Vorfahrtsverstoß verletzt

Am Samstagvormittag übersah der Führer eines PKW beim Einbiegen auf die Auricher Straße einen von links kommenden PKW. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß, durch welchen beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Buttforde - Mit falschen Kennzeichen unterwegs

In einem Wohngebiet der Ortschaft Buttforde wurde am Samstagmittag ein 25-jähriger PKW-Führer kontrolliert, welcher einen nicht zugelassenen PKW mit falschen Kennzeichen führte. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Langeoog - Motorsegler in Graben gerollt 202400589631 Auf dem Flugplatz Langeoog beabsichtigte der 58-jährige Pilot eines Motorseglers, sein Flugzeug, nach erfolgter Landung, in der "Parking Area" abzustellen. Im Bereich der Grünfläche übersah der Pilot einen eingewachsenen Graben. In der Folge sank das Flugzeug mit dem Fahrwerk in den Graben ein und wurde hierdurch erheblich beschädigt.

Wittmund B461- Schwerer Verkehrsunfall mit acht verletzten Personen

Auf der B461 im Bereich der Einmündung Altfunnixsiel kam es am späten Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem drei PKW beteiligt und acht Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Ein 90-jähriger Autofahrer beabsichtigte aus der Straße Altfunnixsiel kommend auf die Bundesstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge wurde ein dritter PKW, welcher auf der Abbiegespur stand erfasst und in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert. Die Unfallbeteiligten mussten zum Teil durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Durch den Unfall wurden drei Personen schwer verletzt und fünf Personen leicht verletzt. Bei zwei der Unfallbeteiligten konnte eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden. Durch den Rettungsdienst wurden zwei Rettungshubschrauber, acht Rettungswagen und ein Notarzt entsandt. Die Betreuung der Beteiligten und Zeugen erfolgte ebenfalls durch das DRK und hinzugerufene Notfallseelsorger. Für die Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Räumarbeiten musste die Bundesstraße vier Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell