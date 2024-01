Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Brand in einem Mehrfamilienhaus - Feuerwehr verhindert schlimmeres (FOTOS)

Datum: Montag, 08. Januar 2024, 22.02 Uhr +++ Einsatzort: Wedel, Lindenstraße +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, 2 Löschzüge)

Wedel - Die Feuerwehr Wedel wurde am Montagabend gegen 22 Uhr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Aufgrund von zahlreichen Anrufern in der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn erhöhte die Leitstelle bereits nach zwei Minuten die Alarmstufe und löste somit einen Vollalarm für die Feuerwehr Wedel aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach, bzw. dem Dachgiebel im zweiten Obergeschoss. Die 56 ehrenamtlichen Einsatzkräfte nahmen innerhalb kürzester Zeit drei Löschrohre im Innen- und Außenangriff vor und dämmten die Flammen so schnell ein. Zum Ablöschen von Glutnestern musste die Dachhaut über die Drehleiter geöffnet werden. Der Bewohner der Brandwohnung war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus der Wohnung und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und wenig später unter Begleitung eines Notarztes in ein umliegendes Krankenhaus befördert. Die Wohnung ist aufgrund des Brandes unbewohnbar. Alle anderen Hausbewohner konnten schon gegen 23 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein weiteres Problem war die Witterung an der Einsatzstelle, weshalb auch der Bauhof der Stadt Wedel an den Einsatzort organisiert wurde. Diese rückten an, um die Einsatzstelle von der vorhandenen Glätte zu befreien. Gegen 23.30 Uhr konnte die Einsatzstelle der Kripo übergeben werden. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Angaben zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

