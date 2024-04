Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Brand eines Einfamilienhauses in Hofbieber - Hund schlägt Alarm

Fulda (ots)

Hofbieber. Am frühen 13. April kam es gegen 01.40 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Sand" in Elters, wir berichteten.

Die Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus begeben. Durch das Brandgeschehen erlitt der Hauseigentümer eine leichte Rauchgasintoxikation. Seine Ehefrau und ein 31-jähriger Mitbewohner blieben unverletzt.

Die Feuerwehr konnte das zunächst in Vollbrand stehende Haus gegen 5.45 Uhr ablöschen.

Der Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Neue Erkenntnisse zur Brandursache

Die Kriminalpolizei in Fulda führt die entsprechenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wurde der Brandort vorläufig beschlagnahmt. Die Brandursachenermittlungen vor Ort sind inzwischen abgeschlossen. Dabei haben sich keine Anhaltspunkte auf Brandstiftung ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell