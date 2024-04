Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle und Fahren unter Drogeneinfluss

Bad Hersfeld (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

BAD HERSFELD. Am Donnerstag, zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde ein weißer Opel Astra, welcher ordnungsgemäß auf einem öffentlichen Parkplatz im Abteiweg, zwischen Ärztehaus und Apotheke, parkte, von einem anderen Kraftfahrzeug beim Ein- oder Ausparken bzw. Rangieren angestoßen und beschädigt. Der Sachschaden beziffert sich auf ca. 1.000 Euro. Die Person am Steuer des Verursacherfahrzeuges setzte im Anschluss die Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld zu melden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

NIEDERAULA-KLEBA. Am Freitag, gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 26-jährige Kirchheimerin mit ihrem PKW die Bundesstraße 454, von Kirchheim kommend, in Richtung Niederaula-Kleba. Im Bereich einer scharfen Linkskurve kam die 26-Jährige aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Der PKW war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 5.000 Euro.

Wildunfall

LUDWIGSAU-NIEDERTHALHAUSEN. Am Samstag, gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Rotenburger mit seinem PKW die Landesstraße 3254, von Gerterode kommend, in Richtung Niederthalhausen. Dabei erfasste er, kurz vor dem Ortseingang, ein plötzlich die Fahrbahn querendes Reh. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Das Reh lief nach dem Zusammenstoß davon und konnte im Nahbereich nicht aufgefunden werden. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurde verständigt und wird eine Nachsuche aufnehmen.

Alkoholisierter Kradfahrer ohne Führerschein verunfallt mit nicht zugelassenem Motorrad

KIRCHHEIM-HEDDERSDORF. Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Oberaula mit seinem Motorrad die Bundesstraße 454, aus Kirchheim kommend, in Richtung Heddersdorf. Dabei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Ein Passant fand den Mann, am Straßenrand unter seinem Motorrad liegend, vor, half diesem aufzustehen und verständigte die Polizei. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass der Oberaulaer deutlich unter Alkoholeinfluss stand und dessen Motorrad weder zugelassen noch versichert war. Eigenen Angaben nach blieb der Mann unverletzt. An seinem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der 34-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten und sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

PKW-Fahrer unter Kokain-Einfluss gestoppt

BAD HERSFELD. Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurde ein 26-jähriger Münchner in der Carl-Benz-Straße, am Steuer seines PKWs, von einer Funkstreife der Polizeistation Bad Hersfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Kokain. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, in Verbindung mit Fahren unter der Wirkung berauschender Mittel, eingeleitet.

gefertigt: PHK Schaar, Polizeistation Bad Hersfeld, 06621/932-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell