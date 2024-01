POL-EU: Bargeld aus Selbstbedienungsladen entwendet

Zülpich (ots) - Ein 35-jähriger Mann aus Zülpich und seine 31-jährige Begleiterin meldeten am Samstag (13. Januar) um 19.30 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug auf der Burgstraße in Zülpich-Enzen. Ein Mann stand mit seinem Pkw am rechten Fahrbahnrand. Hierbei lehnte sein Oberkörper über dem Lenkrad. Die beiden Zülpicher gingen zunächst von einem medizinischen Notfall aus und sprachen den Mann an. Dieser gab an, nur ...

