POL-EU: Missbrauch von Notrufen

Mechernich-Obergartzem (ots) - Am Sonntag (14. Januar) meldete ein Mechernicher ein verdächtiges Fahrzeug im Wald bei Mechernich-Obergartzem. Der Mann gab an, dass bereits seit drei Wochen ein Anhänger auf dem Wirtschaftsweg abgestellt sei. Am 13. Januar fiel ihm ein Pkw in unmittelbarer Nähe des Zentralachsanhängers auf. Nachdem der Pkw weggefahren ist, fehlte das Kennzeichen des Fahrzeugs. Eine Überprüfung ergab, ...

mehr