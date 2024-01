Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Randale im Krankenhaus in Polizeigewahrsam genommen

53937 Schleiden (ots)

Eine 47-jährige Frau aus Schleiden wurde am späten Freitagabend zunächst zur Behandlung in das Krankenhaus Schleiden eingeliefert. Dort zeigte sie sich jedoch gegenüber dem Krankenhauspersonal und weiteren Patienten derart aggressiv und uneinsichtig, dass sie von den hinzugerufenen Polizeibeamten des Platzes verwiesen wurde. Nachdem sie den Platzverweis nicht befolgte, musste die Frau zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell