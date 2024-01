POL-EU: Einbruch in Kellerräume

Nettersheim (ots) - Am Donnerstag (11. Januar) kam es gegen 9.20 Uhr auf der Nürburgstraße in Nettersheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinland-Pfalz beabsichtigte von der Ortslage Zingsheim kommend in einen Kreisverkehr auf der Nürburgstraße / Landstraße 205 einzufahren. Hierbei übersah die Frau eine bereits im Kreisverkehr befindliche 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Kall. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß. Im Pkw ...

