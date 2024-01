POL-EU: Diensthund Odin geht in Rente

Euskirchen (ots) - Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Montag (8. Januar), 16 Uhr, bis Mittwoch (10. Januar), 14.30 Uhr, zwei abgemeldete Pkw von einer Wiese hinter einem Haus in der Kessenicher Straße in Euskirchen. Beide Fahrzeuge sollten in nächster Zeit von dem Eigentümer aufbereitet werden. Der Wert der Fahrzeuge beläuft sich auf einen vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

