POL-EU: Zwei Fahrzeuge entwendet

Mechernich (ots) - Im Zeitraum von Samstag (6. Januar), 21 Uhr, bis Mittwoch (10. Januar), 10 Uhr haben Unbekannte auf einem Gelände in der Straße Am Rosenbusch in Mechernich zwei Container aufgebrochen. An beiden Containern wurde das Vorhängeschloss aufgebrochen. Aus den Containern wurde eine Kaffeemaschine sowie ein Teil von einer Anhängerkupplung entwendet. Bei einem dritten Container beschädigten die Unbekannten ...

mehr