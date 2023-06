Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs in der Bahnhofstraße

Speyer (ots)

Am Samstag, den 03.06.2023, um 8:30 Uhr stellte ein junger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sein hochwertiges Herren-Pedelec der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid 140 HPC Race 625, in den Farben grau-gelb in der Bahnhofstraße bei einem Asiatischen Restaurant an einem Fahrradständer an der Gebäudeseite verschlossen ab. Als er bereits um 9:30 Uhr wieder zu seinem Fahrrad kam, bemerkte er, dass dieses gestohlen war. Der Wert des Diebesguts liegt bei ca. 4.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.

