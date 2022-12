Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahndungsaufruf der Polizei nach Schlägerei mit Schwerverletztem (27.12.2022)

Hüfingen (ots)

Bereits am Samstag, 9. Juli 2022 gegen 0.15 Uhr, ist eine Gruppe Erwachsener auf dem Parkplatz zwischen Stadthalle, Fürstenbergisches Pflegeheim und Stadttor in Streit geraten. Dabei schlug ein unbekannter Mann mit außergewöhnlicher Brutalität auf einen anderen Mann ein, der zu Boden ging. Auch dabei ließ der Täter nicht von ihm ab. Der Geschädigte erlitt beim Angriff schwerwiegende Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, Langzeitschädigungen sind bei ihm nicht auszuschließen. Der mutmaßliche Täter ist circa 35-40 Jahre alt, 175-180 cm groß, von kräftiger Statur, hatte kurze blonde Haare. Er flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Die Polizei bittet um Hinweise zu seiner Identität und hat ein Phantombild und ein Foto unter folgendem Link veröffentlicht: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/huefingen-koerperverletzung/

Hinweise auf den gesuchten nimmt die Polizei Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0 entgegen.

