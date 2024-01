POL-EU: Mehrere Container aufgebrochen

Nettersheim (ots) - Am Dienstag (9. Januar) kam es gegen 8.18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landstraße 205 bei Nettersheim. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Nettersheim befuhr die Landstraße 205 von Nettersheim-Marmagen kommend in Richtung Nettersheim-Zingsheim. In entgegengesetzter Richtung befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinbach die Landstraße 205 und beabsichtigte nach links in ...

mehr