POL-OH: Verkehrsunfall Sachschaden

Wildeck (ots) - Am Samstag (20.04.), 06.22 Uhr, kam es in der Ortslage von Wildeck-Bosserode zu einem Mülltonnenbrand in einem PKW-Abstellplatz, dieser ist ein noch nicht fertiggestelltes "Car Port". Dort waren vier Mülltonnen sowie der PKW des geschädigten Eigentümers abgestellt. Die Mülltonnen brannten komplett nieder und beschädigten dabei noch den PKW sowie ein Fenster am Wohnhaus. Sachschaden: Circa 5.000 Euro. ...

