Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

1.) Bad Hersfeld. Am Freitag (19.04.) befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck mit seinem schwarzen Pkw Audi A6 um 17.54 Uhr die Heinrich-von-Stephan-Straße, bog auf den dort befindlichen tegut-Parkplatz ein und fuhr in Richtung Haupteingang. Zeitgleich fuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem grauen Pkw Skoda Superb auf dem tegut-Parkplatz rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro.

2.) Niederaula. Am Samstag (20.04.) befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenstein mit seinem Pkw Ford Focus um 00.48 Uhr den Lerchenweg und wollte nach links auf die B 454 in Fahrtrichtung Kirchheim einbiegen. Ein 22-jähriger Lkw-Fahrer aus Gersfeld (Rhön) fuhr mit seinem Daimler-Benz Sprinter die B 454 von Niederaula kommend in Fahrtrichtung Kirchheim. Der 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenstein übersah beim Einbiegen auf die B 454 den von rechts kommenden 22-jähriger Lkw-Fahrer). Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.500 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell