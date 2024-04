Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1.) Großenlüder. Am Donnerstag (18.04.) kam es gegen 10.20 Uhr auf der Landesstraße 3141 zwischen Kleinlüder und Uffhausen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 63-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Landesstraße 3141 von Kleinlüder kommend in Fahrtrichtung Uffhausen. In Höhe der dortigen Kläranlage wich der Skoda-Fahrer einem Tier auf der Fahrbahn aus, kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zwei am Fahrbahnrand stehende Bäume. An dem Skoda und den Bäumen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.350 Euro.

2.) Fulda. Am Freitag (19.04.) kam es gegen 07.45 Uhr auf der Magdeburger Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Magdeburger Straße von der Innenstadt Fulda kommend in Fahrtrichtung Petersberg. Eine 23.-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Magdeburger Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Kleinkraftrad. In der Magdeburger Straße, Höhe eines dortigen Schwimmbades, bog der Kleinkraftrad-Fahrer verkehrswidrig nach links ab, um über den Gehweg auf einen Parkplatz einzufahren. Hierbei übersah der Kleinkraftrad-Fahrer den entgegenkommenden Pkw Opel, wurde von diesem erfasst und kam zu Fall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

