Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 27 - Fahrer leicht verletzt

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Cornberg. Am Freitag (19.04.) kam es gegen 16.00 Uhr auf der B 27, zwischen Rautenhausen und Cornberg, auf der Cornberger Höhe zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Sontra befuhr mit seinem PKW BMW E-Hybrid die B 27 von Rautenhausen kommend in Richtung Cornberg. In einer Rechtskurve - kurz vor den Parkplätzen der Cornberger Höhe - kam der Pkw-Fahrer nach links schleudernd auf die Gegenfahrbahn, rutschte in der weiteren Folge seitlich über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf flog das Fahrzeug über einen Flutgraben und kam rückwärts zwischen mehreren Bäumen zum Stehen. An dem Pkw entstand Totalschaden. Des Weiteren wurden einige Bäume beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 50.500 Euro geschätzt. Der Fahrer des BMW kam mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell