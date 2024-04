Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Alleinunfall

Künzell. Bei einem Unfall am Donnerstag (18.04.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Ein 56-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 15:50 Uhr die Grezzbachstraße aus Fahrtrichtung Hahlweg kommend in Fahrtrichtung Fuldaer Straße. Aus noch unklarer Ursache kam er in Höhe der Hausnummer 6 nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromverteilerkasten sowie einen Gartenzaun. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall

Niederaula. Am Donnerstag (18.04.), gegen 13:25 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Ford aus Kassel nach aktuellem Kenntnisstand rückwärts von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße "Am Linges". Ein 75-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Niederaula befuhr zeitgleich die Straße "Am Linges" in Richtung Inselstraße. Aus noch unbekannten Gründen kam es dabei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Golf war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Unfallflucht

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (18.04.), gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines VW aus Niddatal die L 3171 von Schenklengsfeld in Richtung Malkomes. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen überschritt zeitgleich ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer während eines Überholvorgangs die Fahrbahnmitte, wodurch der Fahrer des VW ausweichen musste. Er touchierte in der Folge die Leitplanke. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden von circa 3.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (18.04.), gegen 16:10 Uhr, befuhr eine 54-jährige Fahrerin eines Skoda aus Bruchköbel die Autobahnausfahrt der A4 und wollte nach momentanen Informationen in Richtung Unterhaun weiterfahren. Ein 38-jähriger Fahrer eines Sprinter aus Bad Bibra befuhr zu diesem Zeitpunkt die B 27 aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Unterhaun. Aus noch unklarer Ursache kam es zum Zusammenstoß der 54-Jährigen mit dem vorfahrtsberechtigten Sprinterfahrer. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Alleinunfall auf der Autobahn

Wildeck-Obersuhl. Am Freitag (19.04.) kam es gegen kurz nach 12 Uhr zu einem Unfall auf der A4 - im Bereich der Anschlussstelle Obersuhl.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 18-Jähriger aus Aschaffenburg mit seinem BMW die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt, als er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich der Pkw und prallte gegen einen Baum, der hierdurch umfiel. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Vorrübergehend war eine Fahrbahn blockiert. Die hinzugezogene Feuerwehr entfernte den Baum von der Fahrbahn, sodass die Autobahn wieder uneingeschränkt befahrbar ist.

