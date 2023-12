Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus an Parkbänken

Wittlich (ots)

Am vergangenen Wochenende beschädigten unbekannte Täter mehrere hölzerne Parkbänke auf dem Fußweg entlang der Lieser in der Parkanlage Ohling. Die Bänke wurden mittig durchsägt und somit irreparabel zerstört. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wende sich bitte an die Polizei Wittlich oder die Stadtverwaltung Wittlich, Tel.: 06571-170, E-Mail info@stadt.wittlich.de

