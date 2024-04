POL-OH: Fahrzeug gestohlen

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrzeug gestohlen

Grebenhain. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (18.04.) einen grauen Fiat Lancia Musa von einem Grundstück in der Zahmener Straße in Wünschen-Moos. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen VB-L 3496 hat einen Wert von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

