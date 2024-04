Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Fahrschule

Fulda (ots)

Fulda. Eine unbekannte weibliche Person brach in der Nacht zu Donnerstag (18.04.), gegen 1.15 Uhr, in eine Fahrschule in der Lindenstraße ein. Die Täterin hebelte dazu ein Fenster auf und stahl im Anschluss einen E-Scooter des Herstellers MI mit dem Versicherungskennzeichen 543 YVL. Das Zweirad hat einen Wert von rund 300 Euro. Die Einbrecherin kann folgendermaßen beschrieben werden: circa 1,60 Meter groß, dunkel gekleidet, dunkle lange Haare. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

