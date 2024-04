Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Kennzeichendiebstahl - Zeugenaufruf nach Feststellungen in Pferdestallung

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Mittwoch (17.04.) die Fassade eines Einfamilienhauses in der Steinborngasse mit verfassungswidrigen Zeichen sowie einem Schriftzug. Hierdurch entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HR-ZZ 819 eines blauen Renault Twingo entwendeten Unbekannte am Mittwoch (17.04.), zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr. Im Tatzeitraum stand das Auto auf einem Stellplatz unter einer Autobahnbrücke der A5 an der B62. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Feststellungen in Pferdestallung

Sickendorf. Am Mittwoch (17.04.) meldete eine Pferdebesitzerin der Polizei in Lauterbach mehrere ungewöhnliche Feststellung in einer Stallung in der Hofstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stellte die Frau am Abend, gegen 19.20 Uhr, fest, dass sich in dem Schweif eines Pferdes Stacheldraht bislang unbekannter Herkunft verfangen hatte. Darüber hinaus fand sie eigenen Angaben zu Folge scharfkantige Gegenstände in einem Futtertrog auf und stellte umgeworfene Wasserbottiche fest. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde kein Tier verletzt.

Zur Klärung des Sachverhaltes hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Entsprechende Beobachtungen in den Tagen und Stunden zuvor erbitten die Ermittler an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

