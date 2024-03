POL-PPRP: Sachbeschädigung an PKW

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Freitag (29.03.2024) auf Samstag (30.03.2024) kam es im Bereich Ludwigshafen-Oppau und Ludwigshafen-Friesenheim zu mehreren Einbrüchen in dort befindlichen Gartenparzellen. Hierbei wurden diverse Gartengeräte durch die bislang unbekannten Täter entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 ...

