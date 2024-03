Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (29.03.2024), gegen 21:45 Uhr, befuhren ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger mit ihren Autos hintereinander die Bruchwiesenstraße. Nachdem der 22-Jährige den Fahrstreifen wechselte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem 24-Jährigen, wodurch sich die beiden Fahrzeugführer sowie deren Beifahrer leichte Verletzungen zuzogen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

