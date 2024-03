Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerverletzte Frau im Gleisbett aufgefunden

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Heute Morgen (28.03.2024), gegen 6:40 Uhr, wurde der Polizei eine leblose Person im Gleisbett liegend nahe des Hauptbahnhofs in Ludwigshafen gemeldet. Die 64-jährige Schwerverletzte befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie schließlich verstarb. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat in der Nacht zum 28.03.2024 oder in den frühen Morgenstunden des 28.03.2024 etwas in der Nähe der Gleise im Bereich der B 44 gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

